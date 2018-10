Pedro Calado promete medidas sociais que também beneficiem a classe média

“Queremos fazer mais e estamos preparados para fazer mais”, afirmou Pedro Calado, no final da intervenção e abertura das jornadas parlamentares do PSD-M que decorrem, de hoje até quinta-feira, em santana.

O vice-presidente do governo regional aproveitou para fazer um balanço aos últimos três anos e apresentar medidas para o último de mandato.

“Quando em 2015 este governo tomou posse, fê-lo numa circunstância muito difícil. Ainda estávamos debaixo de um PAEF, muito condicionados na nossa acção. A primeira ideia foi evoluir para conseguir sair do PAEF por cima, com os problemas resolvidos. Foi isso que aconteceu no final e 2016 em que conseguimos ficar isentos de qualquer interferência e ingerência externa. Hoje, a Região e o governo só dependem de si próprios”, garante.

Pedro Calado destaca a “confiança” ganha, ao nível nacional e internacional e classifica o ano de 2017 como “ fantástico”, quer ao nível económico quer das finanças da Região.

“Passámos de um período de austeridade para um período de crescimento económico, com a criação líquida de emprego. Em 2015 tivemos uma taxa de desemprego de 15,8% e, hoje, temos uma taxa de 8,3%. Ao nível financeiro, cumprimos o que nos propusemos. A Região trabalhou muito na redução da sua dívida. Entre 2012 e 2018, reduzimos 1,5 mil milhões de euros à nossa dívida que está em 5,1 mil milhões de euros e está controlada”, sublinhou.

O vice-presidente do governo aproveitou para recordar que o próprio primeiro-ministro, quando esteve na Madeira, destacou as contas públicas regionais, nomeadamente o superavit dos últimos e o saldo positivo da balança comercial.

“Temos contribuído para a redução do défice nacional”, destaca.

Para o próximo ano, o orçamento regional vai continuar a reflectir redução da carga fiscal sobre as famílias e as empresas.

“Será um ano difícil que vai obrigar a reforçar as políticas sociais. Neste momento, a população passa pro uma fase de transição e temos uma classe média que necessita de um reforço do apoio”, afirma.

Pedro Calado promete medidas sociais que não se limitem às classes mais desfavorecidas, mas que também e estendam à classe média.

O Orçamento Regional de 2019 vai continuar o processo de descongelamento das carreiras públicas, regularização a situação dos precários e completar os acordos estabelecidos com os professores.

U orçamento que terá um forte peso social e que também inclui medidas de apoio a estudantes universitários.

“Não estamos a fazer promessas em vão, temos a nossa política consolidada e, de forma transparente, temos dado conhecimento a toda a população”, afirma.

O próximo é de eleições de Pedro Calado garante que o governo e o partido estão a trabalhar para cumprir as promessas feitas.

“Estamos muito confiantes no que vai acontecer no próximo ano. O PSD, ao longo de 40 anos, nunca defraudou a população da Madeira, pelo contrário, foram os sucessivos governos do PSD que tiraram a Madeira de uma pobreza muito significativa. A população pode estar tranquila e optimista”, conclui.