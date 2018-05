Paulo Neves lamenta falta de estratégia do Governo da República nas exportações e no turismo

O Deputado Paulo Neves acusou, na Assembleia da República, o governo do PS de não ter uma estratégia para Portugal. Paulo Neves deu o exemplo das exportações e do turismo. No Turismo falou do recente caos com os voos da TAP e com a demora de horas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no principal aeroporto do Pais. O aeroporto de Lisboa onde, por vezes, os turistas esperam mais de duas horas para entrar em Portugal. Para Paulo Neves a culpa é do governo “porque não consegue implementar soluções duradouras”.

Paulo Neves também lembrou os recentes cancelamentos e adiamentos de voos por parte da TAP, quando o governo da República “assobiou para o lado como se não tivesse uma enorme responsabilidade nessa questão”.

Paulo Neves, que falou pelo PSD no debate sobre a “Internacionalização da Economia portuguesa” , disse que o governo da República “limita-se a aproveitar a conjuntura internacional não sabendo criar uma Estratégia própria para o Pais”.