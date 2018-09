Padre afastado pelo Bispo do Funchal por suspeita de abusos

A Diocese do Funchal decidiu afastar da acção pastoral o padre madeirense Anastácio Alves, que há vários anos exercia funções em França mas que é suspeito de abuso sexual de um menor na Madeira. A medida cautelar decidida pelo bispo D. António Carrilho representa uma importante viragem na forma como a Igreja Católica madeirense aborda este tipo de situações, pois manifesta-se “em profunda comunhão com o Papa Francisco” e publicamente “repudia e condena a pedofilia e é solidária com as vítimas e com as suas famílias”.

A Diocese respondeu às questões que lhe foram endereçadas pelo DIÁRIO, que podem ser lidas na edição impressa de hoje.

