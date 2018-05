Oficial ligado à segurança dos estádios vem comandar a PSP Madeira

Luís Simões já foi nomeado novo comandante da PSP Madeira pelo ministro da Administração Interna e deve chegar à Região nos próximos dias. Trata-se de um superintendente-chefe ganhou notoriedade no combate à erradicação da violência no desporto. Este é o assunto que faz manchete na edição desta quarta-feira, no DIÁRIO de Notícias da Madeira, uma notícia que é desenvolvida no interior pelo jornalista Ricardo Duarte Freitas.

E por falar em violência no desporto, “Alta tensão gera agressões dos adeptos aos jogadores do Sporting” é outro dos destaques da capa do DIÁRIO, correspondendo a um trabalho de duas páginas, do jornalista Nélio Gomes, sobre os lamentáveis acontecimentos de ontem em Alcochete.

Já a grande mancha fotográfica vai para uma imagem impactante do Airbus A321neo sobre o Aeroporto da Madeira: “Novo modelo testou ‘Cristiano Ronaldo’ - Airbus A321neo vai reforçar, em breve, a frota da TAP, podendo ser utilizado na rota da Madeira”, como conta o jornalista Orlando Drumond.

“Tranquada bate com a porta à ACIF” é outro dos destaques da capa desta quarta-feira: o presidente da Assembleia Legislativa não gostou da forma como foi tratado no âmbito da conferência do Dia do Empresário, como revela o jornalista Jorge Freitas Sousa.

Finalmente, “Reabilitação urbana já rendeu 25 milhões de investimento no Funchal” é outra das chamadas de capa, num trabalho da autoria do jornalista Roberto Ferreira.

