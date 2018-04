NRP Sagres faz primeira escala no Porto do Funchal no dia 30 de Abril

O NRP Sagres saiu hoje, dia 27 de Abril, de Lisboa para efectuar uma viagem com destino à costa leste dos Estados Unidos da América, estando prevista a sua primeira escala no Porto do Funchal, entre 30 de Abril e 3 de Maio.

Durante a sua estadia no Funchal, irá abrir a visitas, no dia 1 de Maio, das 14 às 17 horas e das 20 às 22 horas. No dia 2 de Maio ‘abre as portas’, das 10 às 12 horas, das 14 às 19 horas, e das 20 às 22 horas.