Noite Europeia dos Museus é motivo de consulta da agenda deste sábado

Noite Europeia dos Museus assinalada na Madeira

Um dia depois dos espaços museológicos tutelados pelo Governo Regional se associarem às Comemorações do Dia Internacional dos Museus – assinaladas, nesta sexta-feira, dia 18 de Maio, com entradas gratuitas, visitas guiadas e muitas outras actividades, destinadas a vários públicos – eis que a Madeira volta a integrar as celebrações da Noite Europeia dos Museus, funcionando num horário alargado e gratuito que contempla inúmeras iniciativas, em três espaços: Museu Quinta das Cruzes, MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira e Universo de Memórias. Assim, neste sábado, dia 19 de Maio, o Museu Quinta das Cruzes funcionará no seu horário normal (10.00 – 12.30 horas /14.00 -17.30 horas) reabrindo depois, entre as 19.00 horas e a meia-noite, para assinalar a data, sendo, neste período nocturno, as entradas gratuitas. O programa tem início pelas 19h30, com uma visita guiada às colecções do Museu, ao que se segue, pelas 20h30, um Concerto de Orquestrofone e, pelas 21 horas, a actuação musical do Grupo de Fados da Associação Académica da UMa “Fatum, ambos a ter lugar nos Jardins do Museu. Às 21h30 e às 22 horas, terão lugar duas visitas-jogo destinadas ao público infantojuvenil, entre os 6 e os 12 anos, tendo por base a visita ao Museu através de uma plataforma digital, actividade que carece de pré-inscrição através de telefone (291 740 670) ou por e-mail (mqc.drc.sretc@gov-madeira.pt). A acção finaliza com mais uma visita guiada, destinada ao público em geral, pelas 22.30 horas. Já no MUDAS, a Noite Europeia dos Museus celebra-se com entradas gratuitas, a partir das 17 horas e com um Concerto de Guitarra Clássica, pelas 19h30 horas, a cargo do compositor, guitarrista e intérprete húngaro Sándor Mester, onde serão interpretadas composições de Balint Bakfark, Bela Bartok, Carlos Seixas e Alain Oulman, entre outros. Concerto de Entrada Livre que será transmitido, em direto, na página do Facebook do Museu. Durante o dia, haverá lugar para a III Edição da Oficina Criativa de Conto CONTARTE, destinada às crianças e famílias (entre as 11h15 e as 12h15 e para uma visita orientada, pelas 17h45, gratuita mas com necessidade de inscrição através do telefone 291820900 ou e-mail: mudas@madeira.gov.pt. Finalmente, o Universo de Memórias João Carlos Abreu associa-se a esta comemoração abrindo portas em horário alargado, com duas Exposições que poderão ser vistas no espaço, além de outras iniciativas e apontamentos musicais previstos.

Concerto de Primavera sábado na Casa da Luz

O Museu da Electricidade da Madeira – Casa da Luz foi o palco escolhido pelo Orfeão Madeirense para a realização do seu Concerto de Primavera. A actuação está prevista para as 19 horas, no auditório deste espaço cultural do Funchal. Apresenta-se nesta ocasião com o Coro Stimme e com o Coro Sénior acompanhados a piano por João Caldeira e dirigidos pela Maestrina Maria João Caires.

Jovens Talentos actuam na Praça do Povo

No âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura promove, nos dias 18 e 19 de Maio, o evento ‘Quarto Crescente – Encontro de Jovens Talentos’, na Praça do Povo.

Reapresentação do Caderno N.º 4, da Colecção ‘O Trilho’, intitulado ‘Eleutério Gonçalves Martins de Nóbrega – Uma Enciclopédia Viva’

O Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova irá reapresentar, pelas 10h, na Junta de Freguesia de São Gonçalo (paróquia do homenageado), o Caderno N.º 4, da Colecção ‘O Trilho’, do Núcleo Museológico de Arte Popular, intitulado ‘Eleutério Gonçalves Martins de Nóbrega – Um Enciclopédia Viva’ – Mourisca com História, Autor: Danilo José Fernandes, Prefácio: Thierry Proença dos Santos, edição do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

Funchal recebe IV Jornadas da Educação do SIPE com a proposta de educar para o futuro

O SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores realiza, no Funchal, as IV Jornadas da Educação, que decorrem a partir das 09h00, no Hotel Four Views Monumental. A iniciativa, sob o tema ‘Educar para o futuro, flexibilidade curricular e tecnologia educativa’, pretende debater o tipo de educação que se pretende para o futuro, assente na flexibilidade curricular e na tecnologia, e capaz de motivar uma pedagogia de mudança. A quarta edição das Jornadas da Educação do SIPE contará com a participação do antigo ministro da Educação, Marçal Grilo, do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, do director regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, Marco Gomes, da professora da Universidade de Lisboa, Neuza Pedro, do presidente da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Silva, Armando Barreira, e do director da Escola Básica Padre Ribeiro Dias, Paulo Vitória.

OCM realiza concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realiza, pelas 18 horas, um concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM). O espectáculo irá contar com o maestro convidado Nuno Coelho e com a solista convidada Astrig Siranossian. Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto, a partir das 14 horas, na ALM.

8.ª corrida tradicional de carros no Porto Santo

São esperados 30 pilotos nesta oitava edição de carrinhos tradicionais, que vão o percurso entre o Pedregal e a Serra de Dentro, onde é esperado muito público, entre as 15h e 17h.

Professores e educadores em frente à Assembleia Legislativa Regional

O Sindicato dos Professores da Madeira informa que terá lugar, pelas 15 horas, uma manifestação de professores e educadores, exigindo o respeito pela dignidade da sua carreira profissional, principalmente no que diz respeito aos seguintes aspectos:

- recuperação do tempo de serviço congelado;

- justa vinculação dos docentes contratados;

- horários adequados ao exercício da actividade profissional docente;

- medidas que combatam e previnam o desgaste e o envelhecimento profissional;

- aposentação justa.

Esta jornada de luta terá início às 15h00, com uma concentração junto à Assembleia Legislativa Regional, à qual se seguirá uma caminhada de protesto, até à Residência Oficial do presidente do Governo Regional, onde será entregue uma Resolução aprovada pelos docentes presentes nesta manifestação.

Debate ‘Pensar a Freguesia do Monte – Segurança, Intervenções Prioritárias, Futuro’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa, a partir das 15h00, num debate ‘Pensar a Freguesia do Monte – Segurança, Intervenções Prioritárias, Futuro’, promovido pela junta de freguesia do Monte. Esta iniciativa, integrada nas comemorações do 450.º aniversário da freguesia do Monte, decorrerá no salão multiusos do Colégio Infante Dom Henrique.

Tomada de posse das Concelhias do PS-Madeira

Decorre, este sábado, a tomada de posse das Concelhias do Partido Socialista – Madeira. A cerimónia terá lugar pelas 17h00, na sede regional do PS-M.

BE promove contactos com as pessoas no centro do Funchal

No sábado, pelas 10h, o BE promove contactos com as pessoas no centro do Funchal, com ponto de encontro e declaração política junto à entrada do Palácio de são Lourenço.

Jornadas Parlamentares do JPP sobre a saúde

A Jornadas Parlamentares do JPP sobre a Saúde decorrem durante toda a manhã, no auditório do Hotel Orquídea. As declarações à comunicação social estão previstas para as 11h.

PCP aborda a prometida obra da ETAR dos Reis Magos

O PCP realiza, pelas 11h, na promenade da praia dos Reis Magos, freguesia do Caniço, uma iniciativa política para abordar a tão aguardada e prometida obra da ETAR dos Reis Magos.

PSD visita Museu Etnográfico da Ribeira Brava

No âmbito das Jornadas Temáticas sobre Património Cultural, será realizada uma Visita ao Museu Etnográfico da Ribeira Brava, com declarações à comunicação social pelas 15h45.