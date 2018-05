MPT denuncia degradação das vias públicas e desperdício de água potável no município do Funchal

O MPT-Madeira denuncia o município do Funchal “por não ter feito investimento de conservação das ruas, caminhos, veredas e becos da cidade, especialmente quando apregoam gratuitamente aos quatro ventos que têm criado dinâmicas para que o turismo possa crescer”

“Podemos dizer que é tudo, tudo mentira”, refere numa nota de imprensa enviada à redacção, acrescentando que “devido ao mau estado das estradas, o Partido da Terra vem afirmar que o município do Funchal descorou completamente o investimento nesta área e neste contexto tem pago milhares de euros todos os meses aos munícipes que sofrem danos nas suas viaturas danificadas pelo piso extremamente danificado (consultar as Atas da Câmara). Isto é um facto que revela a forma de governar do executivo, ou seja, apregoa muito e faz muito pouco”.

Tendo isto em conta, o MPT-Madeira pergunta ao executivo camarário se o Funchal não previu no seu orçamento verba para alcatroar ruas ou se só conseguiu verba para tapar buracos que meses depois ficam em estado igual ou pior ao que estavam.

“Mais grave é que estas estradas, caminhos, ruas, veredas e becos, apesar de se encontrarem num estado de degradação muito acentuado, apresentam outro problema ainda mais grave, nomeadamente, o desperdício da água potável canalizada, visível a olhos nus por todos, uma vez que existem dezenas de derrames espalhados por toda a rede rodoviária do Funchal, muitos deles há meses, sem que os serviços municipais os arranjem”, aponta.

Além disso, afirma que o MPT sabe, também, “que apesar das imensas denúncias nesta matéria, o ,unicípio mantém-se alheio a este problema. Mais de 60% da água potável é completamente desperdiçada. Isto traduz a verdadeira natureza governativa desta Câmara, que governa à custa da publicidade enganosa que sai na imprensa ao mesmo ritmo que jorra milhares de litros de água potável nas estradas do Município do Funchal”.

“Para o MPT-Madeira muitas das Ruas do Funchal foram fechadas com o propósito de possibilitar aos cidadãos e aos visitantes de poderem desfrutar calmamente e de forma descontraída, passeios agradáveis a pé. O que se veio a verificar nos últimos 4 anos e meio foi o proliferar desordenadamente das esplanadas no Funchal e tudo com o consentimento da Câmara do Funchal”, acrescenta.

Por isso, o Partido da Terra diz que “algumas zonas desta cidade mais parecem uma ‘Chinatown’, onde as pessoas para poderem andar têm de ir aos ziguezagues. Isto é completamente vergonhoso e típico de países de 3º mundo e da falta de planeamento da cidade do Funchal, uma das maiores do País”.