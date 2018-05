Mondioring chega à Madeira para testar capacidades dos cães

É um nome difícil de pronunciar, mas muito fácil de perceber. O Mondioring, um desporto que testa as capacidades e habilidades dos canídeos, realiza-se pela primeira vez na Madeira, a 14 e 15 de Julho, mais concretamente na 63.ª edição da Feira Agropecuária do Porto Moniz, abrindo oficialmente a época 2018/2019 do campeonato nacional da modalidade.

“Vamos fazer a primeira prova de Mondioring, na Madeira, uma prova internacional onde virão um conjunto de criadores de cães, com determinadas regras, no fundo, que os animais conseguem fazer junto dos seus donos”, mencionou o secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos.

A secretaria, em parceria com algumas instituições e a Casa do Povo do Porto Moniz, irá suportar financeiramente toda a envolvência destes animais na Região, nomeadamente “no seu transporte e manuseamento quando cá chegarem”, descreveu Humberto Vasconcelos, aproveitando esta primeira edição da prova para “divulgar a feira além-fronteiras”, mas também o papel que o Governo Regional tem desempenhado junto da causa animal, dado que a Madeira tem sido pioneira “na criação de legislação da defesa animal em Portugal”.

Sem saber calcular o montante que comporta esta iniciativa, a novidade passa também pela questão dos participantes e do público não terem de pagar qualquer valor pela participação e assistência.

Este desporto é composto por três níveis de dificuldade, mais especificamente nos graus um, dois e três, indo do menos complexo ao mais exigente, testando assim a capacidade de treino dos patudos.

O Mondioring, que está sob o escrutínio da temática ‘Do mar à montanha’ realizar-se-á nos terrenos contíguos à feira, um palco totalmente diferente do habitual. Na maioria das vezes estas provas realizam-se em espaços planos e desta vez o campo será totalmente diferente. Resta salientar que esta prova será pontuável para o campeonato nacional de Mondioring.

Afinal, o que é o Mondioring?

É uma modalidade que envolve cães, no fundo, um desporto em que estes animais deparam-se no terreno com algumas dificuldades, que são progressivas e têm de ultrapassá-las, sendo atribuídos pontos pela sua capacidade.

O que se demonstra aqui é a capacidade de treino que o cão teve e da sua própria genética. O cão está num recinto sem uma coleira, ou uma trela, e tem o condutor, que é a pessoa que acompanha o cão ao longo de toda a prova. É um conjunto de exercícios a que o cão é sujeito, desde exercícios de obediência, salto ou mordida.