Madeira encerra Percursos Pedestres Recomendados por causa da tempestade ‘Leslie’

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) determinou esta sexta-feira o encerramento de todos os Percursos Pedestres Recomendados e aconselha os cidadãos a evitarem as zonas montanhosas, uma vez que as previsões meteorológicas para este fim-de-semana, com a aproximação do Furacão “Leslie”, apontam para ventos e chuvas fortes.

Esta medida preventiva, como propósito de salvaguardar a integridade das pessoas, estende-se às Estradas Florestais sob gestão do Instituto, designadamente as que ligam a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro e o Pico das Pedras à Achada do Teixeira.

As Quintas e Jardins sob a tutela do IFCN, nomeadamente a Quinta do Imperador, Quinta do Santo da Serra, Jardim Botânico, Jardim da Madalena, Jardim de Santa Luzia e Jardim do Amparo, serão encerrados durante o fim-de-semana.

Sendo este domingo Dia de Caça, o IFCN sugere prudência aos caçadores e recomenda que evitem as zonas altas.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza pede à população que esteja atenta aos avisos emitidos pelo Serviço Regional de Protecção Civil.