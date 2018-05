Juntos Pelo Povo aborda saúde com profissionais

O partido Juntos Pelo Povo (JPP) promove amanhã as suas jornadas sobre a Saúde no auditório do Hotel Orquídea. O programa decorre durante a manhã e conta com a participação de parlamentares e de profissionais ligados à área.

A sessão de abertura é às 9h30, com o presidente do JP, Filipe Sousa. Patrícia Spínola também intervém antes do início do fórum, marcado para as 10 horas.

Miguel Ferreira, médico e ex-presidente do conselho de administração do SESARAM, António Quintal, médico assistente de Cirurgia Geral, o enfermeiro-chefe Abel Viveiros e a farmacêutica hospitalar Beatriz Fernandes são os intervenientes.

O encerramento das jornadas da saúde será com Rafael Macedo, coordenador do grupo da Saúde do JPP.

Na próxima segunda-feira o partido será recebido pela Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. Em cima da mesa está a ligação por ferry ao continente, a questão da continuidade territorial e solidariedade, as directrizes da legislação da cabotagem insular, e a necessidade de um observatório para a regulação dos preços da operação portuária, revela o JPP.