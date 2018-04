Hoje foi construído o Muro da Solidariedade, amanhã há Muro da Esperança

O Muro da Solidariedade foi hoje construído na Praça do Povo, reunindo mais de 450 idosos dos concelhos do Funchal, Machico, Santana, São Vicente, Ribeira Brava, Calheta e Câmara de Lobos.

Uma cerimónia simbólica que representa um “importante complemento às celebrações da Festa da Flor”, porque lhes confere um carácter mais “abrangente e inclusivo”, atendendo ao público a que se destina.

Organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, esta iniciativa contou com a estreita colaboração da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, entidades que se fizeram representar no local.

As celebrações alusivas à ‘Festa da Flor 2018’ prosseguem, amanhã, dia 28 de Abril, com a Cerimónia do Muro da Esperança, desta feita dedicado às crianças.

No domingo, é a vez da ‘Madeira Auto Parade’ sair à rua, num desfile que, saindo da Praça da Autonomia, percorrerá a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, ficando os veículos em Exposição na Avenida Sá Carneiro