Funchal recebe comemorações dos 20 anos da Ordem dos Médicos Dentistas

O Funchal recebe, este sábado, dia 20 de Outubro, as comemorações dos 20 anos da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD). A iniciativa, intitulada ‘Encontros com a Ordem’, acontece, pelas 17 horas, no Hotel Pestana Casino Park.

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Fernanda Cardoso e o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, irão estar presentes na iniciativa, assim como a vice-presidente do conselho de administração do SESARAM, Fabrícia Teixeira, e a assessora para os Cuidados de Saúde Primários da Secretaria Regional de Saúde, Ana Nunes.

Vai ainda marcar presença o antigo presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, agraciado no passado com a Medalha de Ouro da OMD pelo trabalho desenvolvido pelos seus governos na promoção da saúde oral na Região Autónoma da Madeira.

A OMD estará representada pelo bastonário Orlando Monteiro da Silva e pelo representante da RAM no Conselho Directivo da OMD, Gil Fernandes Alves. Estarão ainda presentes o presidente do Conselho Deontológico e de Disciplina, Luís Filipe Correia, e diversos elementos dos Órgãos Sociais da OMD.

A sessão comemorativa conta já com mais de 200 inscritos, sendo 152 médicos dentistas que exercem na Região, um número considerável tendo em conta que na RAM exercem 204 profissionais registados da OMD.

A cerimónia vai ainda reunir os anteriores secretários regionais da Saúde e Assuntos Sociais, o reitor da Universidade da Madeira e representantes de diversas Ordens Profissionais.

A sessão encerra com a entrega do diploma que celebra o reconhecimento do título de médico dentista a todos os profissionais da RAM que o solicitaram à OMD.

Consulte aqui o programa:

Encontros com a Ordem | Funchal

16 horas Abertura do secretariado

16h15 Welcome Drink

17 horas Boas-vindas

• Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas | Orlando Monteiro da Silva

• Representante da RAM no Conselho Diretivo da OMD | Gil Fernandes Alves

• Vice-presidente da RAM | Pedro Calado

17h15 Entrega de diploma que celebra o reconhecimento do título de médico dentista

18h30 Cocktail

19h30 Encerramento