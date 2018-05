Funchal recebe 2.ª edição do roadshow ‘O Futuro digital do seu Hotel’

Depois de um ano de grandes workshops em diferentes cidades europeias, a segunda edição do roadshow ‘O Futuro Digital do seu Hotel’ visitará o Funchal no próximo dia 5 de Junho.

Será um workshop sobre as novas tendências digitais, como trabalhar o futuro digital do seu hotel e aumentar a sua receita.

Especialistas da GuestCentric, OTA Insight e Host Hotel Systems debatem novas formas de trabalhar o site e o motor de reservas bem como a importância de trabalhar os seus dados com ferramentas de Business Intelligence e soluções inovadoras de Revenue Management!