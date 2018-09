Funchal adere à Semana Europeia do Desporto

A Câmara Municipal do Funchal vai aderir à #BeActive – Semana Europeia do Desporto, que decorre entre os dias 23 e 30 de setembro, com actividades um pouco por todo o concelho, já a partir deste Domingo.

“A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa da Comissão Europeia, destinada a promover o desporto e a actividade física em toda a Europa, gerando novas actividades e aproveitando experiências positivas já existentes, e é isso mesmo que potenciaremos no Funchal, também porque somos, desde há vários anos, um Município Amigo do Desporto, para a APOGESD”, explica o Vereador João Pedro Vieira. O principal tema da campanha continua a ser o “Be Active”, procurando incentivar os cidadãos a estarem activos, não só durante uma semana, mas sobretudo de forma regular, ao longo de todo o ano.

É ponto assente que o desporto e a actividade física contribuem de maneira significativa para o bem-estar dos cidadãos europeus. No entanto, o nível da actividade física está actualmente a estagnar e mesmo a baixar nalguns países. “A ausência de actividade física, para além do impacto negativo na sociedade e na saúde das pessoas, também tem custos económicos. Além disso, o desporto é um excelente meio de veicular mensagens de tolerância e de reforçar a cidadania em toda a Europa”, explica o autarca, que o pelouro do Desporto no Funchal.

A Semana Europeia do Desporto visa promover a prática do desporto e da actividade física, e sensibilizar para as numerosas vantagens de ambos. “A Semana é para todos, independentemente da idade, do contexto social ou do nível de aptidão física, esperando-se que congregue as pessoas, as autoridades públicas, o movimento desportivo, as organizações da sociedade civil e o sector privado, à volta de um objectivo comum”, conclui João Pedro Vieira.

Programa #BEACTIVE - Semana Europeia do Desporto no Funchal:

Domingo, 23 de Setembro

8h às 17h – IV Madeira Uphill 2000

8h30 às 13h30 - V Madeira Ocean Race

16h - Corrida de Carros de Pau: Santa Maria Maior

Segunda-feira, 24 de Setembro

10h30 às 11h30 – Aula de Yoga, Academia Nova Era, Praça do Carmo

Terça-feira, 25 de Setembro

10h30 - Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho dos Municípios Amigos do Desporto

Quarta-feira, 26 de Setembro

09h30 às 10h30 - MEG’AULA, Regresso ao Ginásio, Praça do Município

Quinta-feira, 27 de Setembro

10h às 12h – Inclusion Day: Praça do Município

Sexta-feira, 28 de Setembro

9h às 10h30 – Funchal, Cidade Ativa: Lido

Sábado, 29 de Setembro

10h15 às 11h30 – Naval Box, Be Active, Praça do Município

Domingo, 30 de Setembro

9h às 13h – Roller Marathon 2018, III Maratona Internacional da Madeira em Patins