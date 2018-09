Forças Armadas na Madeira para incentivar estudantes

O Major Duarte Freitas e o Tenente João Calado, ambos madeirenses que integram o corpo da Força Aérea Portuguesa, foram os nomes escolhidos para discursar na 1.ª conferência “Portugal e a Força Aérea”, que teve lugar esta manhã no Colégio dos Jesuítas, no Funchal. Este ciclo de conferências é voltado, sobretudo, para os alunos do ensino universitário e faz parte da Directiva Estratégica do Estado-Maior General das Forças Armadas para 2018/2021. A palestra contou ainda com o Comandante da Tap, Ângelo Felgueiras, antigo piloto da Força Aérea.

O objectivo foi explicar, tanto a militares como a civis, qual o papel da Força Aérea Portuguesa e, ao mesmo tempo, motivar os alunos da UMa para que “nunca desistam dos seus sonhos”. Esta foi a mensagem principal ao longo de toda a conferência, apoiada pelas histórias e percurso profissional dos três oradores.

O Major Duarte Freitas, ex-aluno do Colégio Salesianos, é piloto dos aviões supersónicos de combate F-16 e é considerado um dos melhores profissionais na sua área. Entre inúmeras missões, também já foi chamado para ensinar os pilotos americanos.

Além de piloto da Tap, o comandante Felgueiras também é alpinista e contou várias histórias sobre como ultrapassar obstáculos para vencer os objectivos. Nas aventuras nas montanhas, já subiu o Evereste ou o Kilimanjaro, e entre outros tantos picos, também já foi ao Pólo Norte e depois ao Sul.

A conferência contou com várias autoridades militares e civis, entre elas o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Comandante Silva Ribeiro, com o Comandante operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo, com o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, com o Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, com o presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, ou com o Reitor da Universidade da Madeira, José Carmo.