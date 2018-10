Festa da Vida reuniu mil idosos de 40 IPSS

Na sua intervenção no 5º Encontro da Pessoa Idosa, denominado ‘Festa da Vida’, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais começou por agradecer o trabalho desenvolvido pela União das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UIPSS) – Madeira junto das pessoas mais carenciadas.

“Hoje aqui estamos nesta 5.ª Festa da Vida, um encontro que visa contribuir para a redução do isolamento e solidão da Pessoa Idosa, inserida no programa de actividades da UIPSS – Madeira, para fomentar o convívio e as relações”, sublinhou Rita Andrade.

No âmbito do apoio aos idosos, a secretária da Inclusão relembrou que o Governo Regional da Madeira delineou uma “estratégia rigorosa” no âmbito da sua “grande preocupação por toda a área social”. Concretamente enumerou as seguintes medidas: alargamento do sistema de alerta integrado para os idosos que vivem sós; reforço do apoio domiciliário aos idosos; promoção do envelhecimento activo através da alfabetização e da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação; realização de acções de intergeracionalidade e de acções de sensibilização na área da segurança nos estabelecimentos para idosos; sensibilização da população sénior para a promoção de estilos de vida saudável; apoio e capacitação de famílias de acolhimento para idosos; valorização e qualificou da acção dos cuidadores informais.

A governante aproveitou ainda a ocasião para recordar que a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, tem um acordo de cooperação com a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, “o qual será actualizado brevemente”.

“Podem contar comigo, com a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, e com o Governo Regional da Madeira”, rematou Rita Andrade.

A Festa da Vida reuniu, esta sexta-feira, no Parque Desportivo da Água de Pena, em Machico, mil idosos de 40 de diversas IPSS regionais.