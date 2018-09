Estão abertas as candidaturas para estágio no gabinete de Cláudia Monteiro de Aguiar

O programa de estágios no gabinete da Eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, localizado no Parlamento Europeu, em Bruxelas, encontra-se em fase de recepção de candidaturas. Este é já o 6.º estágio ao abrigo do protocolo entre a eurodeputada e a JSD Madeira, sendo o primeiro a realizar-se na liderança de Bruno Melim à frente dos destinos da juventude social-democrata.

O estágio irá decorrer entre 8 de Outubro e 21 de Dezembro deste ano, sendo que se podem candidatar ao programa de estágios os militantes e não militantes da JSD Madeira, habilitados com grau de licenciatura ou equivalente, com naturalidade ou residência na Região Autónoma da Madeira.

O gabinete da eurodeputada informa que os candidatos terão de efectuar um trabalho subordinado ao tema ‘Eleições Europeias 2019: como aproximar mais a Europa aos cidadãos? Que prioridades para o País e para a Madeira?’ até o dia 30 de Setembro, após o qual os trabalhos serão avaliados e o candidato seleccionado será divulgado até o dia 02/10/2018.