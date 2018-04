Escola Profissional Cristóvão Colombo realiza evento sobre Dia da Europa

No âmbito das comemorações do Dia da Europa, a Escola Profissional Cristóvão Colombo (EPCC) realiza um evento nos dias 8 e 9 de Maio.

Da iniciativa, destaca-se, no dia 8 de Maio, uma aula aberta pela eurodeputada madeirense, a Liliana Rodrigues, e a exibição do filme ‘Sámi Blood’, vencedor do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu em 2017.

No dia 9 de Maio, realiza-se uma conferência-debate intitulada ‘Os Desafios para a Juventude’, com a presença de diversas personalidades regionais ligadas à Europa, nomeadamente as duas eurodeputadas da Madeira, o vice-reitor da Universidade da Madeira, o Director Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa e o Coordenador do Europe Direct Madeira.