Escola Gonçalves Zarco realiza iniciativa para alunos e desempregados

A Escola Gonçalves Zarco, através deste Polo de Emprego e da Coordenação de Modalidades Profissionalizantes, organiza, nos próximos dias 21 e 22 de Maio, pelas 10h15, no átrio da escola um evento alusivo à orientação escolar e profissional destinado a alunos e a desempregados que se intitula ‘Traçar Caminhos para o Futuro’.

As actividades, que incluem uma demonstração de combate em áreas edificadas pelo exército, com a simulação de uma operação de resgate, visam, para aqueles que estão a concluir os estudos e que pretendem integrar o mercado trabalho ou prosseguir estudos a nível superior, promover a exploração das oportunidades que existem.

Por outro lado, para aqueles que se encontram em situação de desemprego, as actividades serão voltadas para as questões relacionadas com o recrutamento e selecção e, sobretudo, qual o perfil desejado pelo empregador.

O programa da actividade, na parte da manhã, do dia 21 de Maio, abarca demonstrações da Equipa Cinotécnica da GNR, uma actividade de Demonstração de Combate em áreas Edificadas pelo Exército. Estarão ainda presentes empresas de recrutamento bem como instituições de Ensino Superior, o Instituto Superior de Administração e Línguas – Isal e a Universidade da Madeira – UMa.

Na parte da tarde, pelas 15 horas, estão previstas sessões no âmbito do recrutamento e selecção sobre os serviços disponibilizados pelos Polos de Emprego, bem como os programas disponibilizados pelo Instituto de Emprego da Madeira e, por fim, uma sessão acerca das Políticas Municipais de Emprego no Funchal.

No dia 22 de Maio, a manhã será destinada à temática ‘Transição para a Vida Activa’, onde ex-alunos da Escola Gonçalves Zarco darão o seu testemunho. Por fim, na parte da tarde, realizam-se sessões subordinadas ao Programa Eurodisseia, ao Voluntariado Europeu e à Rede Eures – Mobilidade Laboral na Europa.