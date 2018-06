Entrada na Pediatria do hospital mais humanizada

O objectivo foi humanizar e dar ‘mais calor’ a quem chega à zona de internamento da Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Uma humanização, em primeiro lugar, a pensar nas crianças, mas também nos familiares e profissionais do SESARAM.

Essa humanização foi procurada através do revestimento das paredes, em cerca de 50 metros, com motivos infantis. Um deles, é um lobo-marinho. Uma mascote que ainda não tem nome. Vai ser procurado um, através de um concurso entre as crianças inrternadas no serviço de Pediatria.

À inauguração compareceram o secretário da Saúde, membros do Conselho de Administração do SESARAM e do IASAÚDE, Direcção Clínica, direcção e vários profissionais do serviço de Pediatria, direcção de enfermagem, presidente da Liga Contra o Cancro (que dinamizou a iniciativa), representantes das duas empresas patrocinadoras, entre vários outros.