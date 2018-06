Emanuel Santos está triste com substituição do busto

O escultor madeirense Emanuel Santos, autor do primeiro busto de Cristiano Ronaldo que, de quinta para sexta-feira foi substituído por outro no Aeroporto Internacional da Madeira, revelou ao DIÁRIO e à TSF que está triste com esta situação.

Emanuel Santos diz não ter sido informado da retirada do seu trabalho e preferiu não fazer outros comentários sobre este assunto.

Depois de saber desta substituição, o escultor foi ao Aeroporto da Madeira verificar com os seus próprios olhos o que tinha acontecido. Deu de caras com outro busto, que não o seu.

Recorde-se que esta substituição já deu azo a um grupo aberto na rede social Facebook, intitulado ‘Busto Original de CR7 no Aeroporto JÁ!’.