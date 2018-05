Dia da Família tem importante presença nas escolas da Região e na agenda desta terça-feira

Escola Ribeiro Domingos Dias assinala Dia da Família

Pelas 10h, a Escola Ribeiro Domingos Dias, comemorará, uma vez mais, o Dia Internacional da Família, com o objectivo de aproximar as famílias da escola, realçar a importância da sua participação activa na vida escolar dos alunos e reforçar os laços institucionais com a comunidade. O tema deste ano é a Música e todo o seu simbolismo, que, tal como a família, é constituída por notas altas e por outras baixas e, juntas, espera-se que constituam uma bela melodia. O evento contará com a presença do secretário regional de Educação e do presidente da Câmara do Funchal, entre outros convidados institucionais. Este ano, o orador convidado para abordar o valor da família é o padre Tony, pároco da igreja da Boa Nova. No final do evento, haverá um lanche/convívio que acolherá todos os presentes.

EB1 dos Ilhéus comemora Dia da Família

A EB1 dos Ilhéus, em parceria com o Programa GPS, da tutela da Direcção Regional de Educação, vai comemorar o Dia Internacional da Família, pelas 9 horas, com o objectivo de passar a mensagem da importância da família no crescimento saudável das crianças.

EB1/PE de Câmara de Lobos recebe escritor António Mota

A EB1/PE de Câmara de Lobos receberá, pelas 15 horas, o conhecido escritor António Mota, sendo que também será encenada a peça de teatro ‘Onde está a minha mãe’, do escritor convidado, dramatizada pelos alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade.

Workshop de maneio básico de espécies pecuárias na Escola Agrícola da Madeira

Terá lugar, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, um Workshop de Maneio de Espécies Pecuárias, entre as 10 e as 17 horas . Trata-se de uma iniciativa destinada a veterinários e pequenos produtores de suínos e aves cujos temas a abordar passam pelos cuidados a ter na aquisição dos animais, vacinação, programa alimentar entre outros. As inscrições para as formações podem ser realizadas em ‘escolaagricola@madeira.gov.pt’ ou em ‘www.facebook.com/escolaagricoladamadeira’.

Exibição do primeiro filme do Madeira Film Festival

Pelas 19h30, acontece a abertura oficial do MFF 2018, com um cocktail e Vinho Madeira no Teatro Baltazar Dias, seguida da exibição do filme de abertura, pelas 21 horas, com a presença da actriz principal do filme, Dorka Gryllus. Haverá também a intervenção do grupo Borracheiros, do Porto da Cruz.

Assinatura de protocolo entre o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e o Conservatório Superior de Música de Canárias

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9 horas, na assinatura de um protocolo entre o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e o Conservatório Superior de Música de Canárias, que terá lugar no salão Nobre do Conservatório. O protocolo, que será subscrito pelo director do Conservatório de Canárias, Miguel Ángel Pineda, e pelo presidente da Direcção do Conservatório, Carlos Gonçalves, resulta de uma vontade conjunta das instituições educativas de promover manifestações musicais de qualidade e impulsionar projectos artísticos conjuntos, implementando assim a formação dos alunos e docentes das duas regiões ultraperiféricas da União Europeia e da Macaronésia, facilitando a mobilidade entre arquipélagos, particularmente entre as duas instituições de formação artística. Do programa da visita da comitiva de Canárias, para além de reuniões de trabalho entre as duas instituições, consta uma sessão de apresentação do Conservatório Superior de Música de Canárias a alunos e docentes do Conservatório e uma Masterclass de Guitarra com o professor José María Ramírez, pelas 16 horas no Salão Nobre do Conservatório.

UMa promove I Encontro em Linguística: Sociedades e Culturas

O Encontro tem início às 16h, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, e vai contar com a presença de docentes das Universidades da Madeira, de Évora (UÉ) e da Beira Interior (UBI), que irão apresentar diversas comunicações sobre esta temática. O Encontro tem entrada livre e enquadra-se no âmbito do Mestrado em Linguística: Sociedades e Culturas, um programa de formação avançada da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa no domínio dos estudos linguísticos aplicados à diversidade das sociedades e das culturas, cujo objectivo principal é potenciar respostas para os desafios e as exigências linguísticas e socioculturais atuais, no contexto multilingue e multicultural contemporâneo.

Conferência sobre o Novo Regulamento da Protecção de Dados na Ordem dos Advogados

Nesta terça-feira, dia 15 de Maio, terá lugar, no auditório do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, uma conferência sobre o Novo Regulamento da Protecção de Dados com a professora Filipa Calvão, presidente da Comissão Nacional de Protecção de Dados, com moderação de Alexandra Câmara, conservadora do Registo Civil do Funchal, presidindo à sessão de abertura o bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses.

Albuquerque assina protocolos com oito Cooperativas e Associações de Criadores de Gado

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuqueque, procederá, pelas 11h30, à assinatura de protocolos com oito Cooperativas e Associações de Criadores de Gado, na Quinta Vila Passos. Depois, às 17 horas, receberá a equipa sénior feminina da Madeira Andebol SAD que, recentemente, conquistou o seu 14.º Campeonato Nacional.

Inauguração do novo Centro de Esterilizações da CMF

A inauguração do novo Centro de Esterilizações da Câmara Municipal do Funchal acontecerá pelas 15h desta terça-feira.

Reunião da Comissão de Política Geral e Juventude

A 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terá uma reunião com um ponto único na ordem de trabalhos:realização da auscultação, no âmbito do Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘A RAM e os desafios do próximo quadro financeiro plurianual pós 2020’, com a presença das seguintes entidades:

- 14h30 - secretário regional da Agricultura e Pescas (SRAP);

- 16h30 – secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS).

Debate de Urgência requerido pelo PSD na ALM sobre operacionalidade do aeroporto

O debate requerido pelo grupo parlamentar do PSD, intitulado ‘Avaliação da Operacionalidade de Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo’ terá início às 9 horas desta terça-feira. O partido autor da iniciativa terá 15 minutos para a sua apresentação e um membro do Governo disporá de 15 minutos logo após a intervenção do partido autor da iniciativa.

Apresentação da obra ‘O Menino’

Pelas 18h30, será apresentado, na Casa da Luz, o livro da autoria da professora Lucilia Ferreira, com ilustração de Daniel Sousa e Gilberto Fernandes e chancela da Editora o Liberal. A autora, natural da Camacha, dedica esta obra “a todos aqueles que fazem da sua vida uma luta constante por um Planeta mais limpo, mais justo, mais equilibrado e onde a harmonia entre a Natureza e todos os seres seja uma realidade.”

Apresentação do IV Trail de Coração na Natureza

A apresentação da prova, que vai para a rua no próximo dia 20 de Maio, decorrerá pelas 19 horas, na Escola do Porto da Cruz.

Apresentação do projecto ‘Quarto Crescente - Encontro de Jovens Talentos’

Pelas 11 horas, no Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, haverá uma conferência de imprensa destinada a apresentar o Projecto ‘Quarto Crescente - Encontro de Jovens Talentos’, iniciativa que, integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, terá lugar a 18 e 19 de Maio, na Praça do Povo - Funchal.

Pedro calado visita instalações da empresa Nearsoft

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, pelas 16h30, as instalações da empresa Nearsoft. Situada na rua dos Aranhas n.º 53, no Funchal, a Nearsoft desenvolve projectos em países como a Irlanda, a Suíça, Estados Unidos da América, Israel, Guatemala, Colômbia, Peru, Angola, Quênia e Cabo Verde. Do seu portfólio constam ainda parcerias com a Amazon Web Services, Microsoft, Docker e Tactilis. A visita presente destacar o espírito empreendedor dos empresários madeirenses que lançaram a Nearsoft e, ao mesmo tempo, ficar a conhecer os projectos da empresa para o futuro.