Contratos públicos na Madeira já superam 228 milhões de euros

Os contratos públicos na Madeira já superam 228 milhões: este valor relativo aos últimos 8 meses é maior do que o total adjudicado em qualquer um dos últimos seis anos. Desde 2013 foram atingidos 1,2 mil milhões de euros. É este o assunto que faz manchete na edição desta segunda-feira, dia 17 de Setembro, cujo desenvolvimento poderá ler numa notícia da autoria do jornalista Élvio Passos.

Ainda na área da Economia, agora num outro destaque relacionado com o custo de vida, saiba que os transportes e o turismo inflacionam os preços na Região, como conta o jornalista Francisco José Cardoso.

A grande foto da capa vai para o Melhor do Mundo: “Bravo Ronaldo”, pode ler-se no título que acompanha a imagem impactante de Ronaldo. Isto porque o madeirense estreou-se a marcar e bisou pela Juventus na vitória de ontem sobre o Sassuolo, por 2-1. Já na Taça da Liga, o Marítimo foi derrotado em Alvalade e o Nacional deixou-se empatar em casa, tudo assuntos para ler nas páginas de desporto do DIÁRIO.

No topo superior direito da capa poderá ler que houve um “Pico de acessos ao Centro de Saúde do Porto Santo”, como revela a jornalista Ana Luísa Correia, que fez as contas aos atendimentos urgentes na ilha dourada.

“Explicações é com ele” é outro dos destaques da capa. Com o regresso às aulas, alunos e pais que já começam a pensar nas notas. Ora, o centro ‘A Explica’ potencia as explicações através do uso da tecnologia e até é possível aprender em casa, como ficará a saber na rubrica semanal ‘Empresa Vista Por Dentro’, desta vez da autoria do jornalista Rúben Santos. Ainda na área da Educação, o jornalista Orlando Drumond foi à Camacha, onde a escola vai fechar. A população diz que o fecho era inevitável, mas que aconteceu demasiado cedo.

Finalmente, na área dos Casos do Dia, o DIÁRIO conta-lhe a história em torno da falsa ameaça de bomba em avião da Binter que causou aparato no Porto Santo, relatado pelos jornalistas Andreia Dias Ferro, Érica Franco e o correspondente na ilha dourada Gonçalo Maia.

