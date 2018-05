CMF reforça segurança de via pública em São Gonçalo

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e o Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo, Paulo Bruno Ferreira, visitaram a mais recente intervenção da Autarquia na Rua Caridade Pestana, que consistiu na construção de um muro de suporte que veio beneficiar toda a área envolvente, garantindo a segurança de um dos edifícios habitacionais da Urbanização de São Gonçalo, bem como da via pública.

Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro das Obras Públicas no Município, realça “que o muro vem conter a deslocação de terras, representando uma solução eficaz para travar a erosão do terreno, especialmente perante condições meteorológicas adversas.”

O autarca explicou, também, que “a intervenção teve origem num pedido de audiência por parte dos moradores. O que fizemos foi avaliar a situação ao terreno e, uma vez legitimada a relevância da intervenção em termos de segurança pública, avançámos para a sua concretização, garantindo um local de passagem protegido, principalmente aos moradores do edifício, mas também para quem usufrui da rede de transportes públicos nas imediações.”

Miguel Silva Gouveia conclui que “este é mais um bom exemplo, não só da quantidade de pequenas intervenções de beneficiação que realizamos na cidade diariamente, mas também da importância que atribuímos ao contacto permanente com a população local no terreno, e às necessidades e anseios que nos são manifestados, com consequências diretas na sua qualidade de vida.”