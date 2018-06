Clube Naval do Funchal debateu o impacto dos plásticos nas aves marinhas e cetáceos

Uma semana depois do Clube Naval do Funchal (CNF) hastear a Bandeira Azul, foi realizada a primeira actividade de sensibilização ambiental com um workshop sobre o ‘Impacto dos Plásticos nas Aves Marinhas e Cetáceos’. Cerca de 20 pessoas participaram nesta sessão, a cargo da bióloga marinha Sónia Costa, do Observatório Oceânico da Madeira, que decorreu na sede social do CNF. Durante o workshop foram abordados diversos temas como a origem do lixo marinho e formas de reduzir o uso do plástico no nosso quotidiano.