Cláudia Monteiro de Aguiar questiona Comissão Europeia sobre condições do Aeroporto da Madeira

Cláudia Monteiro de Aguiar, eurodeputada do PSD, questionou no passado dia 24 a Comissão Europeia, com carácter de urgência, da existência de financiamento ou das possíveis soluções para situações idênticas àquela que se vive no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Devido aos ventos fortes provocados pelas alterações climáticas, que originam turbulência e impedimentos de aterragem e descolagem, face aos limites obrigatórios existentes, há vários meses que centenas de voos e de passageiros “de” e “para” o Aeroporto Internacional da Madeira são afectados com frequentes cancelamentos e desvios para outros aeroportos. Situação esta que tem causado constrangimentos aos milhares de turistas que visitam a ilha, nas deslocações de residentes e, de um modo geral, na economia e comércio da região.

Neste contexto, a deputada, membro da Comissão de Transportes no Parlamento Europeu, colocou as seguintes questões à Comissão Europeia:

1. “A que financiamento pode recorrer um Estado Membro para dotar as infra-estruturas aeroportuárias das regiões ultraperiféricas da europa (RUP)? com meios técnicos e tecnologia mais avançada para responder ao problema mencionado, em caso de não existência que solução apresentará para o pós-2020?”

2. “Que tecnologias e equipamentos existem nos aeroportos de e fora da União?”

3. “Prevê alguma iniciativa tendo em conta que estes fenómenos nas RUP têm aumentando em frequência e intensidade?”

Cláudia Monteiro de Aguiar dirigiu também críticas ao Governo da República. “O Governo da República é conhecedor desta situação há já tempo suficiente. Existem estudos e peritos que demonstram que é possível encontrar solução a curto prazo. Enquanto Governo de Portugal tem a obrigação de zelar pelos interesses das suas Regiões Autónomas e Ultraperiféricas. Nesta como em outras situações está a colocar interesses político-partidários acima dos interesses da população. É lamentável e é de um desrespeito tremendo, de uma desresponsabilização gravosa”, frisou.

Para a eurodeputada “ainda que seja dada uma resposta de não existência de financiamento directo, quando há vontade, a força política para resolução de problemas junto das mais altas instâncias europeias torna possível o fazer acontecer. Estamos também falar da gestão do espaço aéreo europeu e nesse âmbito será essencial propor, desde logo, uma solução no próximo quadro financeiro, pós 2020 que permita preencher lacunas existentes e verificadas”.

Enquanto aguarda a resposta, Cláudia Monteiro de Aguiar afirma estar já em contactos para reunir com entidades da União Europeia, para encontrar possíveis e imediatas respostas para apoiar os aeroportos das Regiões Ultraperiféricas e que medidas poderá providenciar junto das instituições europeias.