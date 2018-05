Cláudia Monteiro de Aguiar em reunião com Michel Barnier

Cláudia Monteiro de Aguiar participou hoje numa reunião com Michel Barnier, negociador chefe da União Europeia para o Brexit, com os restantes eurodeputados das regiões ultraperiféricas.

Para a Eurodeputada do PSD, “as preocupações relativas ao impacto económico da saída do Reino Unido da UE centram-se em duas grandes áreas, o turismo e os transportes, ambas fundamentais para a Ultraperiferia Madeirense”.

Cláudia Monteiro de Aguiar demonstrou também preocupação pela forma como “serão assegurados os direitos e garantias dos mais de 120 mil emigrantes Madeirenses no Reino Unido, mas também dos passageiros e dos visitantes, por exemplo em termos de acesso a serviços de saúde.”

Uma outra preocupação está relacionada com as atividades das empresas que têm de ser salvaguardadas, sobretudo das PME, que, sem mercado único, não têm a mesma liberdade para se estabelecer.

Cláudia Monteiro de Aguiar salientou ainda a importância de se chegar a um acordo antes de 30 de Março de 2019, que preserve as ligações aéreas através do Céu Único Europeu. “O contrário, somado à importância do Reino Unido enquanto principal fonte de receitas de turismo, são motivos mais que suficientes para debater especificamente o impacto nas RUP, ao mais alto nível”. Para a Eurodeputada, “uma interrupção dos transportes teria consequências desastrosas para a Madeira e para a União”.