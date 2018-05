Céu cinzento e 22ºC de máxima

As nuvens vieram para ficar e hoje marcam presença no céu sobre o arquipélago da Madeira, estando ainda assim previstas boas abertas nas vertentes Sul da ilha da Madeira. No Funchal, o dia será essencialmente cinzento.

Aguaceiros fracos, mais frequentes nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas também constam das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira. O vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) predominando de Nordeste, por vezes com rajadas até 70 km/h no extremo Leste da ilha da Madeira, soprando forte (40 a 55 km/h) e com rajadas até 85 km/h nas zonas montanhosas. A temperatura máxima será de 22ºC, a mínima de 17ºC.

No Norte, o mar terá ondas entre dois a três metros. No Sul, diminuem para 1 a 1,5 metros.

Hoje todas as regiões do país apresentam risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), incluindo a Madeira.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices UV variam entre 1 e 2, em que o UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

No resto do país, as temperaturas mínimas vão variar entre os 07 graus Celsius (em Bragança) e os 16 (em Portalegre) e as máximas entre os 21 (na Guarda) e os 30 (em Lisboa e Santarém).