Casa do Pico das Pedras abre as portas amanhã

A Casa do Pico das Pedras, em Santana, foi recuperada e estará disponível a partir de amanhã para o público em geral, estando limitada a permanências curtas, até três dias. O presidente do Governo Regional visita esta quarta-feira o espaço pelas 11 horas.

Dando continuidade a uma aposta do seu executivo, Miguel Albuquerque junta assim esta casa às outras seis já disponíveis: a do Lombo do Mouro; a casa anexa do Lombo do Mouro; a da Rocha do Navio (Santana); a das Sorveiras (Pico do Areeiro); a do Cedro (Montado do Pereiro); e a do Pico Branco (Porto Santo) que também estão em funcionamento. Do conjunto, as do Lombo do Mouro, Sorveiras e do Cedro são as mais procuradas, refere o Gabinete de Miguel Albuquerque.

Localizada no Perímetro Florestal das Queimadas, esta casa oferece a beleza da paisagem e a possibilidade de desfrutar de percursos pedestres. Para lá passar até um máximo de três dias tem de se inscrever no Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, presencialmente ou através do endereço https://ifcn.madeira.gov.pt. Implica o pagamento de 25 euros por dia, independentemente do número de hóspedes. A casa do Pico das Pedras tem capacidade para acomodar dez pessoas. Tem três quartos de dormir, sala de estar, sala de jantar, cozinha e um wc com duche de água quente. A cozinha está equipada com um fogão a gás, um forno a lenha, um frigorífico e um termoacumulador.

A casa pode ser também requerida para a realização de eventos culturais, sociais, desportivos ou outros, desde que este se enquadre nas finalidades e condições do imóvel.