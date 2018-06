‘Capacete’ continua enfiado

Não há alterações significativas para a população em geral entre a previsão para ontem e a previsão para o dia de hoje, novamente um dia cinzento, com muitas nuvens e aguaceiros fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas, até ao final da manhã. O vento será moderado, soprando por vezes forte nas terras altas e a temperatura máxima vai chegar aos 24ºC. Nas horas mais frescas, não descerá abaixo dos 18ºC.

Para a região do Funchal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado e vento fraco, mantendo-se os termómetros nos mesmos valores, temperaturas estas partilhadas por Câmara de Lobos. No Caniçal e em Santana a máxima não vai além dos 20ºC; Machico, São Vicente e Porto Moniz vão chegar aos 21ºC; Ponta do Sol aos 23ºC; e Santa Cruz, Porto Santo e Ponta do Pargo aos 22ºC. Bem mais fresco está o Santo da Serra, com os termómetros entre os 11ºC e os 16ºC.