Bordado Madeira e botas de vilão ‘dão bailinho’ na LxD - Lisboa Design

Aliando a tradição à contemporaneidade, o Bordado Madeira e as tradicionais botas do traje típico madeirense chegam na próxima semana ao LxD – Lisboa Design Show, um evento de design que se realiza entre os dias 3 a 7 de Outubro na Feira Internacional de Lisboa (FIL). A deslocação é patrocinada pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

A empresa João Eduardo Sousa Bordados vai representar o bordado da Madeira neste certame, é uma empresa com provas dadas, é uma das mais antigas a operar e conta no seu currículo com um prémio internacional, na Feira Internacional de Nova Iorque, no sector de têxteis de luxo.

As botas serão levadas pela Provecto Madeira, uma empresa que pegou no modelo tradicional e transformou-o em calçado cosmopolita, moderno, através de designs personalizados e mantendo a característica da confecção à mão.