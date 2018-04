Aviso amarelo para Madeira mantém-se até hoje à tarde

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são de ‘mau tempo’ para este sábado.

Espera-se períodos de céu muito nublado, com ocorrência de aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas. As condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

O vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante norte com rajadas até 80 km/h, em especial no extremo leste da ilha da Madeira e até final da manhã, soprando forte (40 a 55 km/h) com rajadas até 90 km/h nas terras altas.

Prevê-se também um pequena descida de temperatura.

Relativamente ao estado do Mar, na Costa Norte são esperadas ondas de noroeste com 3,5 a 4 metros. Na costa Sul, estas serão de sudoeste com 1 a 2 metros.

Perante estas previsões, a Capitania do Funchal recomendou a que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

O aviso amarelo de agitação marítima forte vigora, à semelhança do aviso para a chuva, até às 18 horas de hoje (dia 21 de Abril).

No que toca ao vento, o aviso mantém-se apenas até ao meio dia.