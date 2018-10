Albuquerque anuncia que concurso para as obras do Bloco Operatório do hospital será aberto até ao final do ano

Miguel Albuquerque pretendeu assinalar a acreditação do bloco Operatório Central do Hospital Dr. Nélio Mendonça com uma visita ao Serviço, o que aconteceu ao início desta tarde.

Na ocasião, o presidente do Governo disse que até ao final deste mês devem ficar concluídas as obras no Bloco de Obstétrica e que, até ao final do ano, avança o concurso público para a intervenção no Bloco operatório central e na Urgência de adultos.