De acordo com Paulino Ascenção, coordenador do Bloco de Esquerda / Madeira, “a TAP também aproveita-se de liberalização, ou seja da inexistência de obrigações de serviço público, para praticar preços excessivos”. Mas, segundo o ‘bloquista’, a liberalização foi uma escolha do PSD e se Miguel Albuquerque não está satisfeito com as consequências, assuma a sua responsabilidade, reverta a situação e estabeleça de novo regras de serviço público”.

E recorda: “A TAP aproveita-se do subsídio de mobilidade, afirmou Miguel Albuquerque com toda a razão e com grande conhecimento de causa. Foi o próprio que criou este modelo de subsídio de mobilidade, em conjunto com o então Primeiro-Ministro e seu amigo Passos Coelho, com o intuito de financiar a TAP e torná-la mais lucrativa e mais atractiva aos olhos dos investidores para a privatização, que se concretizou no final de 2015”.

Numa nota de imprensa enviada à redacção, diz que “a responsabilidade maior é de quem criou as condições que permitem à TAP abusar dos madeirenses: de quem acabou com as obrigações de serviço público; de quem criou este subsídio de mobilidade feito à medida dos interesses da TAP e dos seus acionistas privados”. “A responsabilidade maior é do PSD e dos demais partidos (PS, CDS e JPP) que continuam a apoiar a liberalização e estão mais preocupados com os interesses dos privados que com os dos madeirenses em geral”, realça.