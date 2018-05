A agenda desta sexta-feira diz-lhe onde pode ver (ao vivo) o actor Lourenço Ortigão

Lourenço Ortigão no evento ‘Beleza Total by Oriflame’

A Oriflame, marca sueca de venda directa de cosméticos, traz o novo embaixador Oficial e imagem da nova gama NovAge Men até à Madeira. O actor Lourenço Ortigão vai marcar presença no Evento Beleza Total by Oriflame, que terá lugar no Hotel Pestana Casino Park, no Funchal, a partir das 17 horas. Pelas 21 horas, haverá uma sessão de fotos com o actor.

Região assinala Dia dos Museus com entradas gratuitas e visitas guiadas

Os Museus tutelados pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, assinalam o Dia Internacional dos Museus, com um programa variado que envolve, para além das entradas gratuitas ao longo do dia, visitas guiadas, oficinas criativas e muitas outras actividades destinadas a vários públicos. O Programa previsto para as celebrações na Região faz alusão directa à temática escolhida para este ano: ‘Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos’, proposto pelo Conselho Internacional dos Museus (ICOM) envolvendo, a par de outras iniciativas, o lançamento da página institucional no Facebook do Museu da Quinta das Cruzes, uma palestra sobre o tema na Casa-Museu Frederico de Freitas e a integração do Museu Etnográfico da Madeira na rede social Instagram.

Programa

CASA-MUSEU FREDERICO DE FREITAS

Entradas gratuitas

Abertura contínua das 10h00 às 21h30

11h, 12h 15h, 16h30 e 19h30 – ‘Mil e Uma Colecções’ – Visitas guiadas à Casa da Calçada (60 minutos).

11h00, 12h, 15h, 16h30 e 19h30 – ‘Brilhos e Harmonias’ – Visitas guiadas à Casa dos Azulejos (60 minutos).

18 horas – ‘Conexões passadas’– Conversa promovida pela directora do Museu, Ana Margarida Araújo Camacho, no âmbito do tema proposto para o Dia Internacional dos Museus 2018.

CASA COLOMBO – MUSEU DO PORTO SANTO

Entradas gratuitas

‘Apontamentos da Nossa História’ – Num percurso entre a Casa Colombo e o Cais, vão-se contando histórias do passado e projectam-se planos para o futuro.

MUSEU ETNOGRÁFICO DA MADEIRA

Entradas gratuitas.

Visitas guiadas, mediante marcação prévia, através do telefone 291 952598 ou endereço electrónico: ‘museuetnografico@gmail.com’.

‘Fogo preso’ – Exposição virtual, que será disponibilizada na página oficial do Facebook.

Lançamento do Instagram e criação do hashtag: #museuetnograficodamadeira.

MUSEU QUINTA DAS CRUZES

Entradas gratuitas.

Abertura com horário contínuo, das 10h às 17h30.

10horas – Lançamento da página institucional de Facebook do Museu

11h – 12horas –’Desconstruindo o objecto’ – Visita e actividade lúdico-pedagógica direccionada, a alunos do 3.º ciclo de escolaridade. Exploração da importância do objecto enquanto testemunho de uma sociedade, de um movimento artístico ou memória histórica.

15h30 – 16h30 – ‘Um objecto, múltiplas realidades’ – Visita temática, guiada, direccionada ao público adulto, para o reconhecimento da linguagem do objecto cultural no âmbito da exposição temporária ou permanente, em diálogo com outros objectos.

(Pré-inscrição por telefone (291 740 670) ou por email (’mqc.drc.sretc@gov-madeira.pt’).

MUDAS. Museu de Arte Contemporânea

Entradas Gratuitas.

Abertura com horário contínuo, das 10 às 18 horas.

11 horas – Visita orientada a cargo do Serviço Educativo do Museu. (Actividade gratuita, sujeita a inscrição, mínimo seis participantes | T: 291820900 ou pelo e-mail: ‘mudas@madeira.gov.pt’).

15 horas – Oficina Criativa - Levar a Linha a passear - orientada para crianças entre os 6 e os 14 anos. Tendo por ponto de partida a linha, elemento estrutural da linguagem plástica, os participantes nesta oficina serão desafiados a explorar, de forma criativa, as potencialidades plásticas da linha através do desenho livre.

(Actividade gratuita, sujeita a inscrição, mínimo seis participantes | T: 291820900 ou pelo e-mail: mudas@madeira.gov.pt).

16 horas – Visita orientada a cargo do Serviço Educativo do Museu.

(Actividade gratuita, sujeita a inscrição, mínimo seis participantes | T: 291820900 ou pelo e-mail: mudas@madeira.gov.pt).

17 horas – Performance de dança contemporânea pelos alunos da Escola de Dança Funchal. Visita coreografada às exposições em cartaz no MUDAS.Museu | Entrada Livre.

(Esta actividade terá transmissão em directo na página do Facebook do Museu).

Museus da CMF com muitas actividades e de portas abertas

A Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia Internacional dos Museus com um preenchido calendário de actividades nos museus municipais, nomeadamente, no Museu de História Natural do Funchal, Museu A Cidade do Açúcar e Museu Henrique e Francisco Franco. Recorde-se que estes dois últimos já têm entradas livres em vigor ao longo de todo o ano, consoante decisão do Executivo de Paulo Cafôfo, sendo que esta sexta-feira a medida vai estender-se, igualmente, ao Museu de História Natural. Todas as dependências museológicas da cidade estarão, assim, à disposição de residentes e turistas, com atividades temáticas preparadas e diversas surpresas, pelo que a CMF incentiva toda a população a aproveitar a oportunidade e a usufruir deste tão importante património municipal.

Museu de História Natural do Funchal

O Museu de História Natural do Funchal tem planeada a realização de diversas visitas guiadas (com a duração de uma hora), às 10h, 11h, 14h, 15h e 16h. As visitas vão consistir na passagem pelo Aquário, onde os visitantes poderão observar as espécies residentes nos 15 tanques, todas elas representantes da fauna marinha costeira do Arquipélago da Madeira, pelas salas de exposição permanente e pela exposição temporária denominada ‘Darwin e a dinâmica dos solos’. No final, será possível passear no Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais e apreciar as diferentes ervas aromáticas. Os visitantes terão, assim, a oportunidade de conhecer múltiplos aspectos relacionados com a História Natural do arquipélago madeirense. De forma a complementar as visitas guiadas, serão ainda realizados ateliês temáticos relacionados com a Biologia Marinha e a Entomologia, onde será dado a conhecer o mundo dos insectos, bem como a descoberta de algumas espécies da vida marinha do Arquipélago da Madeira, incentivando a participação em actividades lúdico-pedagógicas e fomentando a alteração de comportamentos, com vista à conservação da natureza.

Acrescente-se que, esta sexta-feira, o Museu de História Natural do Funchal irá dinamizar, igualmente, a actividade ‘De Palácio a Palácio: um passeio pela cidade do Funchal’, resultado de uma parceria entre o Palácio de São Lourenço e a CMF. Os alunos do 1.º ciclo envolvidos serão, neste caso, conduzidos em pequenos grupos num percurso por várias ruas e monumentos da cidade do Funchal, terminando no Palácio de São Lourenço.

Museu A Cidade do Açúcar

Serão realizadas, por sua vez, visitas guiadas por parte do serviço educativo do Museu, bem como estendido o horário de funcionamento do mesmo até às 19h, de forma a que todos possam visitar este espaço dedicado à história da indústria açucareira insular, entre os séculos XV e XIX, uma das fases mais conhecidas e marcantes da história e cultura da ilha da Madeira, conhecida como o ciclo do ‘ouro branco’.

Museu Henrique e Francisco Franco

O MHFF associa-se, por fim, às comemorações deste ano, segundo o tema lançado pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM): ‘Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos’. Assim sendo, o convite ao público em geral é o de redescobrir as exposições ‘Paris Horizonte Fatal – Henrique e Francisco Franco e a Cidade Luminosa’ e ‘QUINTESSÊNCIA II’, de Luz Henriques. As visitas livres decorrem das 9h30 às 18h, e as visitas orientadas às 10h e às 15h. Para além destas, será realizada uma atividade temática, que tem como tema ‘A Família (Re)descobre a Modernidade’, sendo dirigida a pais e filhos, e avós e netos (crianças dos 4 aos 10 anos). A actividade acontecerá ao longo do dia e terá uma duração aproximada de uma hora. Cada grupo participante deverá ter no máximo 25 crianças e dois familiares por criança e irá decorrer em dois momentos: um de descoberta e observação de algumas obras de arte expostas e outro de perguntas e respostas, através de um livro de actividades.

Comemorações do Dia Internacional dos Museus no Museu da Baleia

À semelhança de anos anteriores, o museu disponibiliza entradas livres gratuitas às exposições permanentes, incentivando o acesso à cultura regional e local. Plas 14h30h, no auditório do museu, será apresentado o projecto de apoio à integração curricular ‘Mara salva os Roazes’, direccionado para as escolas do 1.º ciclo do Concelho de Machico. Às 15h30, terá lugar a apresentação do mural ‘Deixa a tua MAR(cá)’, uma intervenção artística, executada em mosaico, na frente mar do Caniçal, realizado no âmbito do desafio educativo do ano 2017/2018. Este trabalho foi desenvolvido em parceria com 6 escolas e 4 CAOS, envolvendo a comunidade educativa e promovendo o conhecimento das colecções museológicas como ponte para a compreensão das vivências baleeiras e da história da baleação madeirense.

Conferência ‘MAGNIFICAT, a missão de Maria’

Integrado na celebração do mês de Maria (mês de Maio) e na celebração do ano do Padre Joseph Kentenish (50 anos do seu falecimento), o Movimento Apostólico de Schoenstatt na Diocese do Funchal promove a conferência: ‘MAGNIFICAT, a missão de Maria’, na igreja de São Pedro, às 19 horas. Esta acção conta com a colaboração das crianças da paróquia de São Pedro que irão interpretar canções dedicadas a Maria, orientadas pela professora de música Noemi e com a interpretação de ‘Ave-Maria’ de Schubert, por Fátima Patrícia. A conferência é precedida de missa pelas 18h30 e reza do terço às 18h.

Apresentação do livro ‘Comandar no Mar’

A vice-Presidente Isabel Torres, em representação do Presidente da Assembleia, estará presente na apresentação do livro ‘Comandar no Mar’ das Edições Revista de Marinha, coordenado pelo C.m.g. Orlando Themes de Oliveira, que terá lugar às 12 horas, a bordo do N/M Lobo Marinho, que estará atracado no Porto do Funchal.

EDUROVs Madeira 2018

Entre as 9h30 e as 12h00, irá realizar-se no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Penteada, o EDUROVs Madeira 2018. Trata-se de um encontro escolar de robótica submarina educativa, organizado pelo Observatório Oceânico da Madeira (OOM) em colaboração com a Plataforma Oceânica de Canárias (PLOCAN). Alunos e professores de escolas da RAM que participaram neste projecto (Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Santo António, Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Torre, Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, Escola Profissional Francisco Fernandes - IP-RAM, Escola Secundária Francisco franco) vão testar os ROVs por eles construídos (do inglês, Remotely Operated Vehicles, isto é, robôs submarinos telecomandados), e partilhar as suas experiências sobre o trabalho desenvolvido. O objectivo central do projecto EDUROVs é motivar e despertar o interesse dos alunos para as ciências e tecnologias marinhas, através da construção de ROVs de pequena escala, simples mas funcionais. Os ROVs são equipamentos subaquáticos que permitem o estudo e a exploração do fundo do mar e de estruturas submersas. São usados tanto na investigação científica como em operações militares e de segurança bem como em diversas actividades industriais, nomeadamente na exploração petrolífera.

Jovens talentos actuam na Praça do Povo

No âmbito das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura promove, nos próximos dias 18 e 19 de Maio, o evento ‘Quarto Crescente – Encontro de Jovens Talentos’, na Praça do Povo. Foram convidados a participar neste evento o Conservatório – Escola das Artes e o Gabinete Coordenador de Educação Artística (GCEA) e duas Escolas Particulares – o Estúdio 21 e o GIG – Escola das Artes. Os espetáculos, que apresentam um repertório versátil, diversificado e diferenciado, incidem sobre vários géneros e estilos musicais, desde a música erudita à música tradicional, passando pelo jazz e pelo pop-rock. Acresce referir que os espectáculos, a decorrer entre as 21 e as 23 horas, são gratuitos e abertos à toda a população.

Conferência sobre ‘A importância das tradições na identidade do povo madeirense’

Pelas 09h45, na Sala 215 da Escola Secundária Jaime Moniz, realizar-se-á uma conferência intitulada ‘A importância das tradições na identidade do povo madirense’, para comemorar o Ano Europeu do Património Cultural. O prelector convidado é o produtor e realizador Madeirense, Educardo Costa.

A iniciativa é da responsabilidade do Conselho Executivo da Escola e dos coordenadores do Projecto ‘Equipa da Saúde’ e do Blogue ‘Memórias’.

Sessão Plenária do Projecto Parlamento Jovem Regional

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recebe, pelas 14 horas, a Sessão Plenária do Projeto Parlamento Jovem Regional (XVIII Edição), direccionada aos alunos do 3.º ciclo do Ensino Básico. O Projecto Parlamento Jovem Regional é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação em parceria com a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que visa promover a educação para a cidadania, o debate democrático e o respeito pela diversidade de opiniões, incentivar os jovens a uma participação cívica e política mais activa, bem como dar a conhecer aos alunos as regras e normas de funcionamento da Assembleia. Nesta sessão parlamentar será apresentada a proposta de recomendação aprovada em reunião de comissão e subordinada à temática ‘Energias Alternativas e Desenvolvimento Sustentável’. Participam nesta sessão 24 escolas do 3.º ciclo do Ensino Básico, dos estabelecimentos de ensino públicos e privados da RAM. Cada escola será representada por três alunos, dois assumindo o papel de deputados e um o papel de jornalista, que terão a oportunidade de experimentar a actividade parlamentar por um dia e de colocar algumas questões aos deputados representantes dos vários grupos parlamentares.

Susana Prada visita Intervenção Florestal Preventiva no Montado do Pereiro

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, realiza, às 12h00, uma visita à Intervenção Florestal Preventiva no Montado do Pereiro, iniciada pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

Esta intervenção prevê:

• Retirada das espécies de forte poder regenerativo e invasor tais como a carqueja (Ulex europaeus), giesta (Cytisus scoparius) e silvado (Rubus sp.), que vegetam sobretudo nas zonas de compasso mais alargado;

• Melhoria das condições de utilização do Montado do Pereiro – área de recreio e lazer:

o a substituição das invasoras por espécies de porte arbóreo e arbustivo, confere ao local um ambiente mais agradável;

o O acesso às infra-estruturas existentes (percursos/veredas) será melhorado;

o Minimização do risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais;

o Aumento de área sujeita a ordenamento florestal com o consequentemente incremento da segurança das populações.

Inicia ciclo de formações da CMF sobre empreendorismo

A Câmara Municipal do Funchal vai promover, entre os meses de Maio e julho, um ciclo de formações denominado ‘Promover o Empreendorismo – Pelo turismo, pelo comércio, pela cidade’, enquadrado na estratégia municipal para o efeito. Este programa de formação foi desenhado de forma a capacitar e incentivar os empreendedores do concelho, segundo a visão de que a dinamização da economia e a criação emprego passa pelo desenvolvimento de políticas públicas de incremento da atitude empreendedora. O programa integra três módulos e tem início nesta sexta-feira, tendo como primeira formadora a presidente da Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF), Cristina Pedra. O Módulo 1 vai, assim, abordar a Atitude Empreendedora, destacando-se a temática do Alojamento Local, pela sua importância e pelas lacunas sobre a actividade. A entrada é livre, mas sujeita a inscrição, disponível em formulário online (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1cBy_95SMSejcX0SW8Z06AcOw9l67C4K_P8ycKTcXKqRvyw/viewform) no site oficial da Câmara Municipal do Funchal.

Apresentação do Programa de Divulgação das Forças Armadas na Região

Em representação do presidente da Assembleia Legislativa, a vice-presidente Fernanda Cardoso estará na apresentação do Programa de Divulgação das Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira e na apresentação do Projecto do Livro ‘600 Anos, Presença Militar na Madeira’, do Professor Rui Carita, que terá lugar às 10h30, no Colégio dos Jesuítas.

V Encontro de Educação do Município de Santa Cruz

O V Encontro de Educação é uma organização anual da Câmara Municipal de Santa Cruz, que tem por objectivo informar e divulgar trabalhos efectuados no concelho no âmbito educativo, e ainda promover um espaço de comunicação e de debate de ideias sobre o tema ‘O Mundo Actual e os Desafios de Educação’.

Conferência sobre ‘Inovação terapêutica: entre as expectativas e as provas’

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove a Conferência ‘Inovação terapêutiva: entre as expectativas e as provas’, proferida pelo director Clínico do IPO de Lisboa, João Oliveira, pelas 9h, na sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Gala do C.S.Marítimo, no Centro de Congressos da Madeira.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vai estar na Gala do C.S.Marítimo, no Centro de Congressos da Madeira, a partir das 19h30.

Seminário sobre ‘As Memórias de Um Povo’

No âmbito das Jornadas Temáticas do Grupo Parlamentar do PSD sobre Património Cultural, será realizado um seminário, intitulado ‘As Memórias de Um Povo’, no auditório do Centro de Estudos de História do Altântico, cuja sessão de abertura está marcada para 9h30.

Reunião da Comissão de Saúde e Assuntos Sociais

A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais terá uma reunião pelas 14h30, sendo um dos pontos da ordem de trabalhos a redacção final da Resolução intitulada ‘Atraso da ADSE nos pagamentos dos reembolsos dos beneficiários residentes na Região Autónoma da Madeira’.

Reunião da Comissão de Política Geral e Juventude

Os deputados da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude terão uma reunião pelas 15 horas, com um ponto único na ordem de trabalhos: realização da auscultação, no âmbito do Projecto de Resolução, da autoria do PSD, intitulado ‘A RAM e os desafios do próximo quadro financeiro plurianual pós 2020’, com a presença da eurodeputada, Liliana Rodrigues

CDU aborda agressões ao ambiente e ao ordenamento do território

A CDU realiza, pelas 11h30, na freguesia do Monte, junto à Pedreira do Montado do Coelho, no acesso à Casa do Barreiro, uma acção política para denunciar agressões ambientais e ao ordenamento do território.

BE realiza conferência de imprensa

O Grupo Parlamentar do BE na ALRAM leva a cabo uma conferência de imprensa destinada a abordar questões relacionadas com o futuro da Escola de Hotelaria de Turismo da Madeira. A referida conferência terá lugar junto à Escola de Hotelaria, pelas 11h.

CDS aborda questões relevantes para as populações

O Grupo Parlamentar do CDS PP Madeira aborda, nesta sexta-feira, um assunto relevante para as populações da Madeira e Porto Santo. Haverá declarações à comunicação social às 10 horas, no edifício da Assembleia Legislativa da Madeira.