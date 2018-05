Qual o título deste filme?

Tal qual que nem o guião de um filme ou série Televisiva do melhor realizador cinematográfico, os sucessivos casos de corrupção seguem a uma velocidade estrondosa, que se atropelam uns aos outros de modo que, nem se sabe qual deles classificar de mais grave. Isto atingiu proporções de tal magnitude que parece ter atingido o grau de anarquia, tal é a quantidade de situações que a justiça já parece nem ter capacidade sequer para avaliar, o grau da gravidade e a prioridade a dar a cada caso. A população parece que segue todos os casos como se de uma série televisiva se tratasse, dada a sua total incapacidade de intervenção naquilo que directamente lhes diz respeito; os dinheiros públicos. Além disso dá-se uma alteração dos episódios, pois a temporada futebolística acabou e era preciso preencher o vazio, criando uns episódios de suspense e terror, eis que aparece o caso S.C.P. tendo como protagonista principal o actor Bruno de Carvalho. Tudo isto continua a entreter as populações enquanto as realidades se sucedem, do tipo: à oito semanas pagava-mos a gasolina a 1,44 (95) custa hoje 1,52 (95). Parece que; da mesma forma que se criou o hábito aos telespectadores a seguirem os chamados reality show’s, que tanto sucesso têm na TV, parece ter-se transformado esta situação, numa outra que já se tornou num flagelo nacional, e que as populações seguem atentamente os desfechos daquilo que a justiça parece não encontra fim à vista o concluir este triste «espectáculo» com um final feliz. Para terminar em apoteose, o GR anterior depois de forçar o anterior operador a suspender a exploração da rota Canárias/Funchal /Portimão, com taxas portuárias elevadas e não criando a alternativa de uma segunda rampa de acesso, eis que o actual GR cumpre a promessa eleitoral; queriam um ferry? aí está o ferry; era o Armas? Aí está o Armas, queria taxas mais baixas, baixam-se as taxas, só que antes não tinha custos à região pois o operador com o sem lucros, conseguiu mantê-la durante 4 (quatro) anos, agora todos os madeirenses irão pagar os 250 mil euros por semana quer viagem quer não, para terem a promessa cumprida apenas para operar por 12 (doze) viagens em período de verão. Afinal vale sempre a pena acreditar em promessas eleitorais e isso que ainda falta mais de um ano para o próximo acto eleitoral. Cenas dos próximos episódios deverão estar a acontecer, enquanto alguém lê este texto, ou aconteceram enquanto estava a escrevê-lo. Por isso não percam o próximo episódio, porque eu também não.