Treinador do Galatasaray admite que empate com FC Porto é um bom resultado

O treinador do Galatasaray, Fatih Terim, admitiu hoje que o empate em casa do FC Porto, na quarta-feira, em jogo da segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol, é um “resultado positivo”.

Terim salientou a qualidade da equipa portista e lembrou que, para conseguir um bom resultado, a equipa precisa estar organizada e dar o melhor.

“Estamos aqui para jogar bem e obviamente que queremos ganhar. Estamos a jogar com equipa muito forte, bem organizada. O nosso ataque e a defesa têm que estar em sintonia se queremos sair daqui com um bom resultado. Apesar dos jogadores que temos ausentes, isso não vai pesar. Em campo serão onze contra onze”, disse o treinador, frisando ainda: “O FC Porto joga muito bem em casa. Por isso, se não conseguirmos vencer, o empate é bom.”

Fatih Terim desvalorizou ainda a ausência de Aboubakar do grupo portista, devido a lesão, esclarecendo que as restantes opções de Sérgio Conceição para o jogo desta quarta-feira são igualmente válidas e de qualidade.

“O FC Porto joga como uma equipa. O Aboubakar é, de facto, um jogador que gosto muito, mas o treinador tem mais opções de qualidade, como é o caso de Marega e Brahimi”, disse.

Os ‘dragões’ recebem na quarta-feira, às 20:00, os turcos do Galatasaray, numa partida relativa à segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, que vai ser arbitrada pelo inglês Michael Oliver.

Maicon e Fernando consideram regresso ao Dragão “especial”

Os futebolistas brasileiros do Galatasaray Maicon e Fernando recordaram hoje os anos que estiveram no FC Porto, no entanto, querem entrar na quarta-feira em campo para vencer o jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Fernando admitiu, em conferência de imprensa de antevisão do jogo entre o FC Porto e o Galatasaray, que “vai ser uma noite especial”, referindo-se ao regresso ao Estádio do Dragão. Ainda assim, e apesar de tudo, assumiu que o pensamento está apenas na vitória da equipa turca.

Maicon, que em 2016 saiu do clube portista de forma atribulada, não está preocupado com a forma como os adeptos do FC Porto o vão receber, salientando que apenas está preocupado em realizar um bom jogo e conquistar os três pontos para a equipa turca.

“Para mim é indiferente a forma como vou ser recebido. Quando estive no FC Porto sempre dei o meu melhor. Mas agora represento outro clube e espero dar o máximo pelo Galatasaray”, explicou o brasileiro, que jogou no emblema ‘azul e branco’ durante sete épocas (de 2009 a 2016) e que admitiu que, apesar de tudo, “este vai ser um jogo muito marcante, depois de tantos anos a jogar de dragão ao peito”.

Fernando, que representou o FC Porto entre 2008 e 2014, admitiu ainda que continua a torcer pelas vitórias portistas.

“O FC Porto ficou no meu coração. Fico feliz com as conquistas. Mas amanhã é um jogo diferente, temos uma palavra a dizer e vamos trabalhar muito para dar uma boa resposta”, disse ainda.