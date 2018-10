Seleccionador de Angola pede “humildade” para o jogo com a Mauritânia

Angola joga amanhã na Mauritânia um jogo decisivo na corrida à Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, com o treinador sérvio Srdjan Vasiljevic a pedir “humildade” aos jogadores, para que possam continuar a sonhar com o apuramento.

Num Grupo I equilibrado, à quarta jornada, estão três seleções no primeiro lugar, com seis pontos - Angola, Burkina Faso e Mauritânia -, o que levou Vasiljevic a recusar qualquer euforia após a goleada por 4-1 imposta na sexta-feira aos mauritanos.

Nesse sentido, o técnico manteve todos os convocados, com “quatro portugueses”, à exceção do médio Show, jogador do tricampeão angolano do 1.º de Agosto e habitual titular nos “Palancas Negras”, que se lesionou no encontro com a Mauritânia.

A seleção angolana, que chegou sábado a Nouakchott - partiu para a capital da Mauritânia logo após o jogo de sexta-feira -, vai jogar num campo com relvado sintético, situação que não preocupa o técnico sérvio, que quer garantir os três pontos.

“Não se deve pensar que Angola é melhor seleção do que a Mauritânia. Só a humildade e o respeito por todos os adversários é que vai levar os ‘Palancas Negras’ ao seu objetivo, que é chegar à CAN2019 [a disputar nos Camarões de 15 de junho a 13 de julho]”, afirmou Vasiljevic.

Buatu e Gelson Dala, ambos do Rio Ave, Mateus Galeano, do Boavista, e Freddy, do Belenenses, são os ‘portugueses’ na convocatória de Angola, que ocupa o 135.º lugar no ranking da FIFA, para o confronto com a Mauritânia (103.º colocada).

No outro jogo da quarta jornada do Grupo I, o Burkina Faso, orientado pelo técnico português Paulo Duarte, desloca-se ao Botsuana, último classificado, ainda sem pontuar, depois de bater no sábado, por claro 3-0, a equipa da África Austral.

A quinta jornada do Grupo I disputa-se em 15 de novembro, com Angola a deslocar-se a Botsuana (que venceu em Luanda por 1-0), enquanto o Burkina Faso recebe a Mauritânia, que venceu por 2-0 em Nouakchott.

Os jogos da sexta e última jornada serão disputados apenas em 21 de março de 2019, um em Luanda, a receção ao Burkina Faso, e outro na Mauritânia, que receberá o Botsuana.

Lista de convocados de Angola:

- Guarda-redes: Tony Cabaça (1.º de Agosto), Ndulo (Desportivo da Huíla) e Landu (Interclube).

- Defesas: Bastos (Lázio, Ita), Buatu (Rio Ave, Por), Dani Massunguna, Guelor, Mingo Bile, Paizo (1.º de Agosto), Wilson, Mira e Tó Carneiro (Petro de Luanda).

- Médios: Stelvio (F91 Dudelange, Lux), Herenilson (Petro de Luanda), Macaia e Mário (1.º de Agosto) e Paty (Interclube).

- Avançados: Vá (Petro de Luanda), Geraldo e Mabululo (1.º de Agosto), Gelson Dala (Rio Ave, Por), Mateus Galeano (Boavista, Por), Freddy (Belenenses, Por) e Djalma (Alanyaspor, Tur).