Rui Alves assume que o arranque de campeonato está claramente aquém das perspectivas

Em entrevista, hoje, à Nacional Rádio, o presidente do clube alvinegro assumiu que esperava mais da equipa liderada por Costinha, neste regresso à I Liga.

“O arranque de campeonato está claramente aquém das nossas perspectivas. Entendemos, sem dúvida, que a qualidade do nosso plantel justificaria outro tipo de classificação, mas no futebol temos de saber viver estes maus momentos com uma serenidade muito grande, porque é nesse equilíbrio que conseguimos as condições para sairmos desta crise de resultados”, observou Rui Alves, para quem os golos dos adversários “resultam de infantilidades e eventuais faltas de concentração”.

“Os nossos atletas têm de se consciencializar da responsabilidade que têm, daquilo que representam e espero que daqui para a frente tenham lhes concentração máxima, responsabilidade, empenho e disponibilidade total para o jogo e treino”, exigiu o presidente, que entende como normal a contestação ao treinador, após a derrota com o Santa Clara.