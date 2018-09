Cristiano Ronaldo está no melhor ‘onze’ da FIFA, que foi divulgado na Gala The Best que está a decorrer em Londres. Eis o ‘onze’: De Gea, Dani Alves, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Kanté, Modric, Hazard, Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo.

O jogador madeirense não está presente na cerimónia que está a decorrer na capital inglesa.