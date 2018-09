Ricardo Valente de regresso aos convocados do Marítimo para o jogo com o Sporting

Ricardo Valente é a grande novidade no lote dos eleitos por Cláudio Braga para o jogo contra o Sporting, neste sábado,em Alvalade. O extremo português tinha jogado pela última vez na derrota do Marítimo em Vila do Conde (apenas 13 minutos), da segunda jornada da Liga, antes de ter sido suspenso pela SAD em virtude de um incidente num treino. Igualmente Danny recuperou e está convocado. Relativamente ao último jogo para a Liga (empate com o Belenenses) saíram Nikolaos e Gamboa.

O Marítimo joga este sábado, a partir das 21 horas, em Alvalade, frente ao Sporting, em jogo da 6ª jornada da Liga NOS, e Cláudio Braga chamou: Amir, Bebeto, Marcão, Zainadine, Jorge Correa, Rodrigo Pinho, Danny, Edgar Costa, Jean Cléber, Rúben Ferreira, Leandro Barrera, Fabrício, Ricardo Valente, Vukovic, Fábio China, Charles, Joel Tagueu e Aloísio Soares.