Real Madrid perde por 3-0 frente ao Sevilha com ‘bis’ de André Silva

O Real Madrid foi esta noite à Andaluzia, ao terreno do Sevilha, perder por 3-0, em jogo alusivo à sexta jornada da Liga Espanhola.

André Silva, aos 17 e 21 minutos, bisou no encontro, com Ben Yedder, aos 39, a aumentar a vantagem andaluz ainda antes do intervalo.

Já no segundo tempo, os ‘blancos’ ainda tentaram reagir, mas o Sevilha ‘controlou’ as operações.

Com esta derrota, os pupilos de Lopetegui prosseguem no segundo lugar da classificação geral, beneficiando da derrota do Barcelona, hoje, no terreno do Leganés, partilhando assim a liderança do campeonato com os ‘culés’, ambos os conjuntos com 13 pontos averbados.