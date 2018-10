Rali do Chile integra calendário do Mundial de ralis em 2019

O Rali do Chile vai integrar o calendário do Mundial de ralis (WRC) em 2019, foi hoje anunciado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), que confirmou o Rali de Portugal entre 30 de maio e 02 de junho.

O conselho mundial da FIA, reunido hoje em Paris, validou um calendário com 14 provas, entre as quais se destaca a estreia do Chile, que se tornará o 32.º país a acolher o WRC depois da criação do Mundial de ralis, em 1973.

O Rali do Chile é uma prova disputada em piso de terra e decorrerá duas semanas depois do Rali da Argentina, pelo que o Rali de Portugal, que se disputa habitualmente depois daquela prova, apenas se realizará em finais de maio, 18 dias depois da prova chilena.

Calendário para 2019 do WRC, validado hoje pelo conselho mundial da FIA:

24-27 Janeiro: Monte Carlo (asfalto/neve)

14-17 Fevereiro: Suécia (neve)

07-10 Março: Mexico (terra)

28-31 Março: França/Volta à Córsega (asfalto)

25-28 Abril: Argentina (terra)

09-12 Maio: Chile (terra)

30 Maio-02 junho: Portugal (terra)

13-16 Junho: Itália/Sardenha (terra)

01-04 Agosto: Finlândia (terra)

22-25 Agosto: Alemanha (asfalto)

12-15 Setembro: Turquia (terra)

03-06 Outubro: Grã-Bretanha/País de Gales (terra)

24-27 Outubro: Espanha (terra/asfalto)

14-17 Novembro: Austrália (terra)