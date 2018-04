Previsão de mau tempo faz adiar início do Circuito de Golfe empresas CGSS/DIÁRIO

A quarta edição do Circuito de Golfe empresas CGSS/DIÁRIO teria o seu início já este sábado com o primeiro dos quatro torneios que fazem parte do evento.

Contudo a organização optou por cancelar este arranque do evento, que nos últimos três anos tem contado com centena de jogadores de golfe amador em representação de mais de três dezenas empresas madeirenses, devido ao aviso de mau tempo para este fim-de-semana na Região.

Assim sendo este espectáculo do golfe amador e das empresas regionais terá o seu pontapé de saída no dia 12 de Maio com o primeiro torneio.

Eis aqui as datas dos quatro torneios da edição de 2018 do circuito:

1º Torneio: Sábado, 12 de Maio 2018

2º Torneio: Sábado, 16 de Junho 2018

3º Torneio 3: Sábado, 7 de Julho 2018

4º Torneio: Sábado, 22 de Setembro 2018.

De referir que as inscrições continuam assim abertas para o torneio inaugural