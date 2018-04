Presidente do Marítimo reforça ambição no quinto lugar

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, voltou hoje a apontar o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol como objectivo dos insulares, que procuram apuramento para as competições europeias pela segunda temporada seguida.

Os ‘verde rubros’ ocupam a sexta posição da tabela, mas somam os mesmos 44 pontos do quinto classificado, o Rio Ave, isto depois de as duas equipas terem empatado os respectivos jogos na última jornada.

“Nós queremos o quinto lugar. O futebol é uma coisa fértil em surpresas, não é uma ciência exata, não é ir ao supermercado e comprar. Depende de muitos fatores, como a sorte. Não fomos eficazes como temos sido, por isso, estamos com o mesmo número de pontos no quinto lugar, mas vamos continuar a lutar”, afirmou o dirigente, à margem do 12.º aniversário do Colégio do Marítimo.

A quatro jornadas do final, o Marítimo ainda vai receber o FC Porto e o Sporting e deslocar-se a Chaves, mas, antes disso, vai visitar na sexta-feira o Sporting de Braga.

Carlos Pereira quer que o conjunto de Daniel Ramos se apresente sem mostrar sinais de inferioridade e com vontade de lutar com os ‘arsenalistas’ pelos três pontos.

“Temos um jogo difícil já a seguir. A nossa equipa não tem nada a perder e espero que vá de peito aberto, com vontade de vencer. Vai jogar aquilo a que nos habituou nos últimos jogos e surpreender o Braga em casa. Não podemos pensar que somos inferiores, vamos pensar muito positivamente que temos equipa para surpreender, vencer e atingir esse quinto lugar”, vincou.

Em relação ao aniversário do Colégio do Marítimo, Carlos Pereira destacou no discurso o “rápido crescimento” de uma instituição de “sucesso”, elogiando o “trabalho de excelência” do pessoal envolvido.