Porto procura primeira vitória na prova frente ao Galatasaray

O FC Porto procura hoje a primeira vitória na edição 2018/19 da Liga dos Campeões de futebol, na receção ao Galatasaray, campeão turco, para a segunda jornada do grupo D, a partir das 20:00.

O campeão português, que empatou 1-1 na visita aos alemães do Schalke 04, recebe o Galatasaray, que lidera o agrupamento após a vitória caseira frente ao Lokomotiv Moscovo, por 3-0.

Sem o avançado camaronês Aboubakar, que sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, o treinador dos ‘dragões’, Sérgio Conceição, está obrigado a promover alterações na frente de ataque.

Marega, André Pereira e Adrián López são as opções disponíveis para a dianteira dos ‘azuis e brancos’, uma vez que o brasileiro Soares, que marcou o golo do triunfo frente ao Tondela (1-0), não está inscrito na competição.

O jogo entre o FC Porto, que ocupa o segundo lugar da I Liga com 14 pontos, menos um do que o líder Sporting de Braga, e o Galatasaray, primeiro na Turquia com 15, vai ser disputado no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:00, e vai ser arbitrado pelo inglês Michael Oliver.

Antes, a partir das 17:55 (horas em Lisboa), o Lokomotiv recebe o Schalke 04, no outro jogo do grupo D.