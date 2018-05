Nova demissão na direcção do Sporting

Há mais uma demissão na direcção do Sporting. De acordo com o DN, Bruno Mascarenhas, vogal da direcção de Bruno de Carvalho no clube de Alvalade e muito próximo do presidente, terá apresentado a sua demissão esta manhã.

O jornal recorda que ontem já tinham saído António Rebelo, Luís Loureiro e os suplentes Jorge Sanches e Rita Matos, membros do Conselho Directivo e que com a saída Mascarenhas ficam a faltar mais três demissões para a queda de Bruno de Carvalho como presidente do clube.

A TVI está a avançar também com a informação de que o cube não realiza a habitual conferência de imprensa de antevisão da Taça de Portugal, que estava prevista para esta tarde.