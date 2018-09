Nick Mathew é a grande estrela do Torneio Internacional de Squash da Madeira

Arranca amanhã a 19.ª edição do Torneio Internacional de Squash da Madeira, evento que conta para a PSA, a Liga Profissional de Squash Mundial, com um ‘prize-money’ de 11 mil euros, e com um quadro de 24 jogadores de 12 diferentes nacionalidades.

Paralelamente decorrerá um torneio Nacional categorizado pela Federação Nacional como nível 5 e que contará com a presença de cerca de 50 atletas nacionais e regionais.

Este grande evento de squash, que decorrerá nos courts do Galo Active, terá mais uma grande atracção, a presença do conceituado atleta de squash, Nick Mathew, três vezes campeão do Mundo, medalha de ouro pelo mesmo número de vezes nos jogos Commonwealth, britânico que conta ainda no seu palmarés com mais de 30 títulos conquistados no circuito mundial da modalidade.

Nick Mathew abrilhantará a edição de 2018 do Torneio Internacional da Madeira e dará aos presentes a oportunidade de assistirem a um jogo de exibição. Previstas estão também sessões de autógrafos e outras interações que certamente farão as delícias de todos os fãs.