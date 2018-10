“Nego terminantemente as acusações de que sou alvo”, afirma Ronaldo

Cristiano Ronaldo acaba de se pronunciar sobre a acusação de violação de que é alvo por parte de Kathryn Mayorga. E fê-lo através da sua página de Facebook, onde nega a violação e mostra-se de consciência tranquila.

“Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjecto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espectáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa.

Aguardarei com tranquilidade o resultado de quaisquer investigações e processos, pois nada me pesa na consciência”, escrever o jogador de futebol no sue mural do Facebook.

Recorde-se que a polícia de Las Vegas reabriu a investigação sobre as acusações de violação apresentadas pela mulher norte-americana contra Cristiano Ronaldo, por factos que remontam a 2009 e que o futebolista português nega.

“O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima””, disse a polícia na segunda-feira, acrescentando que em 13 de junho de 2009 foi apresentada uma queixa e que a sua autora foi submetida a um exame médico, mas não forneceu dados sobre os factos alegados nem a descrição do suspeito.

Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos e na altura aspirante a modelo, apresentou queixa a semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.