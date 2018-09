Nani ausente dos convocados do Sporting para recepção Marítimo

O extremo e capitão do Sporting Nani ficou de fora da lista de convocados do treinador José Peseiro para a receção ao Marítimo, hoje, a partir das 21 horas, para a sexta jornada da I Liga de futebol.

O técnico divulgou hoje a lista de 21 convocados, um dia depois de ter considerado inadequada e reprovável a reacção de Nani à substituição no encontro com o Sporting de Braga [derrota por 2-1], na segunda-feira, em jogo da quinta ronda.

O avançado holandês Bas Dost, o defesa central francês Mathieu e o médio brasileiro Wendel permanecem ausentes da lista de 21 convocados, que integra o guarda-redes Diogo Sousa e o médio Miguel Luís, nos lugares de Luís Maximiano e Nani, que foi titular em Braga.

Sporting e Marítimo, equipas que estão em igualdade pontual na tabela classificativa, com 10 pontos, menos cinco do que o líder provisório FC Porto, defrontam-se hoje, a partir das 21:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da AF Algarve.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Diogo Sousa.

- Defesas: Marcelo, Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski e Bruno Gaspar

- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Petrovic, Misic, Gudelj e Miguel Luís.

- Avançados: Montero, Carlos Mané, Raphinha, Diaby, Castaignos e Jovane Cabral.